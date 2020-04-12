مصادر عسكرية تكشف عن 40 اعتداء حوثياً على مواقع القوات الحكومية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 أبريل 2020

عدن - الخليج 365

كشفت مصادر عسكرية، عن حجم الاعتداءات الحوثية على مواقع القوات الحكومية في عدة جبهات.



حيث ارتكبت مليشيات الحوثي الانقلابية، منذ الساعات الأولى اليوم الأحد، 40 اعتداءا على مواقع وقوات الجيش الوطني بعدد من جبهات مسرح العمليات القتالية، مواصلة بذلك اعتداءاتها المسلحة رغم التزام الجيش بوقف إطلاق النار الذي أعلنه تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، استجابة لدعوة الأمم المتحدة.

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وأوضح مصدر عسكري، وفق اللمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن اعتداءات المليشيات الحوثية شملت الهجمات لمحاولة التقدّم، وإطلاق الصواريخ على المنازل والأحياء والمعسكرات، واستحداث الخنادق والتحصينات وحشد التعزيزات وقصف مواقع الجيش الوطني بمختلف أنواع الأسلحة المتوسّطة.

وقال المصدر ذاته : إن المليشيات شنّت خمسة هجمات استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة على مواقع للجيش الوطني، منها ثلاثة هجمات في جبهات صرواح والمشجح والمخدرة غربي محافظة مأرب، وهجوم آخر في الصياحي غرب مدينة تعز، وهجوم خامس بمختلف أنواع الأسلحة مع قصف مدفعي وحشد تعزيزات على مواقع الجيش في جبهة نجد العتق بمديرية نهم شرقي صنعاء.

وأضاف : أن ميليشيا الحوثي ارتكبت 31 اعتداءا من خلال قصف مكثّف بقذائف المدفعية والهاون وبالأعيرة المختلفة طالت مواقع الجيش الوطني غرب محافظة تعز، وجبهات حرض وحيران وعاهم بمحافظة حجّة وجبهات المهاشمة واليتمة وشرق الحزم بمحافظة الجوف.

ولفت إلى استحداث المليشيات خنادق وأنفاق وتحصينات في مثلث عاهم بمحافظة حجّة، بالتزامن مع قصف مكثّف على مواقع الجيش، إضافة إلى إطلاق صاروخين أحدهما أطلقته من غرب صرواح واستهدف منزل الشيخ علي حسن بن غريب بمدينة مأرب، ما أدى إلى تدمير جزء من المنزل وألحق أضراراً بالمنازل المجاورة، فيما استهدفت المليشيات بالصاروخ الثاني معسكر صحن الوطن بمدينة مأرب.