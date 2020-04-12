مقتل وإصابة 20 حوثيا في هجوم فاشل غربي تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 أبريل 2020

تعز - الخليج 365

قتل وأصيب 20 مسلحاً حوثياً، في معارك مع القوات الحكومية ، إثر التصدي لهجوم عنيف شنه الحوثيون على محافظة تعز، جنوب غربي اليمن.



وقال الناطق باسم محور تعز العقيد عبدالباسط البحر، إن قوات الجيش تمكنت من كسر هجوم شنته مليشيات الحوثي الانقلابية على محيط جبل هان والصياحي ووادي حذران غربي تعز.

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وأشار في منشور على صفحته بموقع فيسبوك، إلى أن المعارك استمرت نحو 12 ساعة، مؤكدًا أن المعارك أسفرت عن مقتل 13 حوثيًا وإصابة 7 آخرين إلى جانب تدمير عربة مدرعة ومدفع 14.

وذكر أن عملية التصدي للهجوم الحوثي خلّفت قتيل و4 جرحى من قوات الجيش.

واعتبر البحر الهجوم بأنه يأتي في سياق "استمرار الحوثيين في التصعيد و تعنتهم في تلبية دعوات السلام والتهدئة في اليمن التي دعت إليها الامم المتحدة ووافق عليها التحالف العربي ورحبت بها الرئاسة اليمنية".

والأربعاء، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، وقف إطلاق نار في اليمن من جانب واحد لأسبوعين "قابلة للتمديد"، لمواجهة مخاطر كورونا، واستجابت الحكومة اليمنية للهدنة، التي حظيت بترحيب إقليمي ودولي