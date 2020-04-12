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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : السعودية تسجل اليوم الاحد ارقام غير مسبوقة في عدد الاصابات والوفيات بفيروس كورونا





أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 7وفيات بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد حالات الوفاة 59حالة حتى اليوم الأحد. وحسب حديث متحدث وزارة الصحة السعودية خلال المؤتمر الصحفي اليومي، قبل قليل د، فقد أعلنت الصحة⁩ عن تسجيل (429) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧‎كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، ليصل بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 4462حالة. كما أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل (41) حالة تعافي ليصبح مجموع الحالات المتعافية (761). وحسب الأرقام المسجلة اليوم، تكون السعودية قد سجلت أعلى معدل إصابة بفيروس كورونا منذ تسجيل أول حالة إصابة.



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