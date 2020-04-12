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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحوثية تستهدف منازل المواطنين في أحياء حيس جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 أبريل 2020
الحديدة - الخليج 365
استهدفت مليشيات الحوثي الإجرامية منازل المواطنين في الأحياء الشرقية لمدينة حيس جنوب الحديدة بكافة أنواع الأسلحة.
وقالت مصادر محلية أن المليشيات الحوثية استخدمت الأسلحة الرشاشة وسلاح البيكا في استهدافها لمنازل المواطنين.
ويأتي استهداف المليشيات الحوثية على الأحياء السكنية ضمن سلسلة خروقاتها اليومية للهدنة الاممية بمحافظة الحديدة بالوقت الذي اعلنت فيه قيادة التحالف العربي وقف العمليات العسكرية باليمن.
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