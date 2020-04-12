مجلس الأمن يرحب بإعلان تحالف دعم الشرعية وقف النار في اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

رحب أعضاء مجلس الأمن الدولي، بإعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية وقف إطلاق النار من جانب واحد لدعم عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة، وذلك تلبيةً لدعوة أمين عام الأمم المتحدة انطونيو غوتيرس.



ورحب الأعضاء ، بالرد الإيجابي للحكومة اليمنية على دعوة وقف إطلاق النار، ودعوا الحوثيين إلى تقديم التزامات مماثلة على وجه السرعة، وأكدوا تأييدهم لدعوة أمين عام الأمم المتحدة للأطراف اليمنية بالوقف الفوري للأعمال العدائية، والتركيز على التوصل إلى تسوية سياسية عن طريق التفاوض، وبذل كل الجهود الممكنة لمواجهة تفشي فيروس كوفيد - 19.

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وأكدوا على قرارات مجلس الأمن السابقة، بما في ذلك القرار 2216 (2015)، ودعمهم لمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليته التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وكذا الحاجة إلى عملية سياسية شاملة تكفل المشاركة الكاملة والهادفة للمرأة.

وأشاروا إلى أن الأزمة الإنسانية تجعل اليمن عرضة وبشكل استثنائي لتفشي جائحة كوفيد - 19 .. مؤكدين أن استمرار التصعيد العسكري في اليمن سيعيق وصول العاملين في المجال الإنساني والصحي وسيحدُّ من توافر مرافق الرعاية الصحية اللازمة للتصدي للجائحة .. مجددين دعوتهم إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية والعودة على وجه السرعة إلى وقف التصعيد.

كما جددوا تأكيد دعمهم الكامل لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيثس .. مشددين على أنه لا يوجد حل عسكري من شأنه تحقيق السلام المستدام في اليمن .. مؤكدين التزامهم القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه.