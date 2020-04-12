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عدن - ياسمين التهامي - عاجل الآن.. فرحة عارمة تجتاح السعودية من أقصاها إلى أقصاها بعد صدور هذا المرسوم الملكي للملك سلمان والمواطنون يطيرون من الفرح (نص القرار)

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أعلن أحمد الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، صدور موافقة ملكية كريمة، تقضي بإعفاء عدد من المواطنين المقترضين من بنك التنمية الاجتماعية. والمواطنين المعفيين هم الأشد حاجة من مستفيدي الضمان الاجتماعي، وذوي الإعاقة، وكبار السن. ورفع الوزير أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده – حفظهما الله – على هذه الموافقة الكريمة.



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