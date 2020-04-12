شكرا لبحثكم عن خبر وثيقة .. الحكومة تعيد فتح معبر الوديعة بين اليمن والسعودية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تناقل ناشطون صورة صادمة قيل أنها تعود لمليشيا الحوثي في محافظة الجوف بينما أكد آخرون بأنها في جبهة قانية بمحافظة البيضاء. ويظهر في الصورة جثث لمليشيا الحوثي

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