أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 أبريل 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الأحد الموافق 12 إبريل/ نيسان 2020 وهي كالتالي:

رئيس الوزراء يوجه خطابا هاما للشعب اليمني بعد تسجيل أول إصابة بكورونا في حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/472838/ حملة رش وتعقيم للأحياء والشوارع بالمكلا https://www.elyamnelaraby.com/472851/ لجنة الطوارئ بوادي حضرموت تقف امام مستجدات اكتشاف حالة مؤكد بفيروس كورونا بالساحل https://www.elyamnelaraby.com/472856/ وزارة الثقافة تدين تفجير المليشيا الحوثية قلعة القوباء الاثرية بمدينة حجة https://www.elyamnelaraby.com/472873/ Advertisements اجتماع بسيئون يناقش سير الاجراءات الاحترازية لمجابهة جائحة كورونا https://www.elyamnelaraby.com/472876/ صعدة.. قصف صاروخي ومدفعي على مواقع للحوثيين في رازح https://www.elyamnelaraby.com/472877/ تجدد المواجهات العنيفة بين الجيش والمليشيا في الفاخر بالضالع https://www.elyamnelaraby.com/472881/ مليشيا الحوثي الإيرانية تخترق الهدنة في 3 محافظات https://www.elyamnelaraby.com/472892/ الحكومة ترحب ببيان مجلس الامن بشأن اعلان قيادة التحالف وقف إطلاق النار في اليمن https://www.elyamnelaraby.com/472898/

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