شكرا لمتابعة خبر عن شاهد : ردة فعل مؤثرة لـ”مواطنتين” بعد قدومهن من أمريكا إلى المملكة عقب انتشار فيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - “بدت منزعجة ومنفعلة وخرجت بتصريحات نارية”.. شاهد: أول رد من ميساء مغربي على الزج باسمها في واقعة “شقة دبي” قضية اغتصاب تهز الشارع العراقي .. الجناة نشروا فيديو للواقعة عبر مواقع التواصل ومفاجأة بشأن الهاتف المستخدم في التصوير ! “طعن زوجته بالحمام وقتل طفليه أثناء نومهما”.. بالصور: تفاصيل صادمة عن واقعة ذبح سوري لزوجته وولديه والد “عائض الغامدي” الذي توفي ابنه بـ”كورونا” يروي تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة نجله.. ويكشف كيف خطفه الفايروس في غمضة عين !

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد : ردة فعل مؤثرة لـ”مواطنتين” بعد قدومهن من أمريكا إلى المملكة عقب انتشار فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سما برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.