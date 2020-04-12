شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل وخطير من محافظة إب مديرية الشعر وبعدان .. الاعلان عن حالتين وفاة بفيروس كورونا! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل وخطير من محافظة إب مديرية الشعر وبعدان .. الاعلان عن حالتين وفاة بفيروس كورونا!

جديد اب برس Advertisements ​ ​ ​ مصادر مطلعة لـ"إب برس" إن يمنيين اثنين توفيا بفيروس "كورونا" المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية. وأكدت المصادر أن المتوفيين من أبناء مديريتي الشعر وبعدان التابعتين لمحافظة إب، وهما مغتربان في ولاية نيويورك الأمريكية. وأصيب المغتربان بيفروس "كورونا" وتلقيان الرعاية الصحية قبل أن تتدهور صحتهما مؤخراً. وارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الولايات المتحدة، لتقترب من حاجز النصف مليون إصابة، مسجلة 466 ألفًا و299 حالة إصابة بالفيروس، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، فيما ارتفعت أعداد الوفيات جراء الإصابة بالمرض لتصل إلى 16 ألفًا و686 حالة وفاة. وتركزت نصف أعداد الإصابات والوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، في ولاية نيويورك الأمريكية والتي تعد أكبر بؤر الإصابة بالمرض في الولايات المتحدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل وخطير من محافظة إب مديرية الشعر وبعدان .. الاعلان عن حالتين وفاة بفيروس كورونا! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.