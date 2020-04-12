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حاملة الطائرات الأمريكية تيودور روزفلت تسجل 103 إصابات جديدة بكورونا حاملة الطائرات الأمريكية تيودور روزفلت تسجل 103 إصابات جديدة بكورونا

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عدن - ياسمين التهامي - الأحد 12-04-2020? - آخر تحديث الأحد 12-4-2020?

حاملة الطائرات الأمريكية تيودور روزفلت تسجل 103 إصابات جديدة بكورونا حاملة الطائرات الأمريكية تيودور روزفلت تسجل 103 إصابات جديدة بكورونا

 

 

 

جديد اب برس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 البحرية الأمريكية السبت إن الفحوصات أثبتت إصابة 103 آخرين من أفراد طاقم حاملة الطائرات تيودور روزفلت بفيروس . وقالت البحرية في بيان على موقعها الإلكتروني إنه تم فحص 92 في المئة من أفراد طاقم الحاملة حيث جاءت نتائج 550 منهم إيجابية و 3673 سلبية. وأضافت أن ‭‭3696‬‬ نقلوا إلى الشاطئ. وسجلت البحرية يوم الجمعة 447 حالة إيجابية مقابل 416 يوم الخميس وأدى تفشي الفيروس على متن الحاملة التي تعمل بالطاقة النووية إلى استقالة توماس مودلي من منصب القائم بأعمال وزير البحرية يوم الثلاثاء، في أعقاب رد فعل متصاعد على إقالته لقائد حاملة الطائرات وسخريته منه بعدما طلب المساعدة في القضاء على تفشي الفيروس على الحاملة. وجرى يوم الخميس نقل بحار من الحاملة إلى وحدة العناية المركزة في جوام بعد إصابته بفيروس كورونا الشهر الماضي

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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