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صنعاء - ياسمين الخيامي - اعلان رسمي يصعق الجميع ..اصابة محافظ هذه المحافظة بفيروس كورونا القاتل اثناء قيامه بجولة ميدانية..والرئيس يتصل للاطمئنان عليه ( صورة )

اجرى الرئيس الايراني حسن روحاني اتصال عاجل للاطمئنانا على محافظ محافظة تبريز الواقعة (شمال غرب) ايران بعد الاعلان رسميا عن اصابته بفيروس كورونا القاتل .

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، بإصابة، ايرج شهين باهر، محافظ مدينة تبريز (شمال غرب) بفيروس كورونا المستجد الشهير الآخذ في التفشي في جميع أقاليم البلاد.

ونقلت وكالة أنباء "ايسنا" المحلية عن إدارة العلاقات العامة لجامعة العلوم الطبية بتبريز "أن نتيجة اختبار فيروس كورونا لمحافظ تبريز شهين باهر جاءت إيجابية وذلك بعدما ظهرت عليه أعراض ضيق تنفس".

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اعلان رسمي يصعق الجميع ..اصابة محافظ هذه المحافظة بفيروس كورونا القاتل اثناء قيامه بجولة ميدانية..والرئيس يتصل للاطمئنان عليه ( صورة )

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وأشارت الوكالة إلى تصريحات لمحافظ تبريز أكد فيها إيجابية إصابته بفيروس كورونا إذ يخضع للحجر المنزلي، لافتة إلى أن المسؤول كان يقوم بجولات متعددة خلال الأيام الماضية لتفقد عمليات تعقيم المدينة.

وكانت تقارير محلية كشفت في وقت سابق عن إصابة ووفاة عدد كبير من الشخصيات العامة في إيران بفيروس كورونا شملت مستشارين للمرشد ونوابا لرئيس الجمهورية وإعلاميين ورياضيين وآخرين.