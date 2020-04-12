- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تجدد المواجهات العنيفة بين الجيش والمليشيا في الفاخر بالضالع والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
تجددت المواجهات العنيفة بجبهات الفاخر، شمال غربي الضالع، جنوبي اليمن، بين قوات الجيش والمليشيا الحوثية.
وقالت مصادر ميدانية إن مواجهات عنيفة تجددت في مختلف جبهات الفاخر الشمالية والغربية، بين القوات المشتركة المسنودة من المقاومة الجنوبية من جهة، ومليشيا الحوثي الإرهابية من جهة أخرى.
وذكرت المصادر أن مليشيا الحوثي تشهن هجوماً واسعاً على مواقع تتمركز فيها وحدات من المشتركة والمقاومة في حبيل العبدي وبتار والجب، بمختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة.
وتابعت أنه تم رصد تحشيدات للمليشيا قامت بها أمس الجمعة واليوم السبت، بمنطقة شليل على الحد الشمالي لجبهة باب غلق وعززت مواقعها التي تتمركز فيها شمال وغربي الفاخر، بمديرسة قعطبة، فيما استقدمت تعزيزات بشرية من مديرية القفر ومناطق أخرى ودفعت بها إلى مواقع تمركزها بجبهات بتار والجُب والحُشا
كانت هذه تفاصيل خبر تجدد المواجهات العنيفة بين الجيش والمليشيا في الفاخر بالضالع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.