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تجدد المواجهات العنيفة بين الجيش والمليشيا في الفاخر بالضالع

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 أبريل 2020

تجدد المواجهات العنيفة بين الجيش والمليشيا في الفاخر بالضالع

متابعات_ الخليج 365

تجددت المواجهات العنيفة بجبهات الفاخر، شمال غربي الضالع، جنوبي اليمن، بين قوات الجيش والمليشيا الحوثية.

 

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وقالت مصادر ميدانية إن مواجهات عنيفة تجددت في مختلف جبهات الفاخر الشمالية والغربية، بين القوات المشتركة المسنودة من المقاومة الجنوبية من جهة، ومليشيا الحوثي الإرهابية من جهة أخرى.

 

وذكرت المصادر أن مليشيا الحوثي تشهن هجوماً واسعاً على مواقع تتمركز فيها وحدات من المشتركة والمقاومة في حبيل العبدي وبتار والجب، بمختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة.

 

وتابعت أنه تم رصد تحشيدات للمليشيا قامت بها أمس الجمعة واليوم السبت، بمنطقة شليل على الحد الشمالي لجبهة باب غلق وعززت مواقعها التي تتمركز فيها شمال وغربي الفاخر، بمديرسة قعطبة، فيما استقدمت تعزيزات بشرية من مديرية القفر ومناطق أخرى ودفعت بها إلى مواقع تمركزها بجبهات بتار والجُب والحُشا

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