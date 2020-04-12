لجنة الطوارئ بوادي حضرموت تقف امام مستجدات اكتشاف حالة مؤكد بفيروس كورونا بالساحل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 أبريل 2020

الخليج 365 - سيئون

وقفت لجنة الطوارئ بوادي وصحراء حضرموت في اجتماعها اليوم برئاسة وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري امام مستجدات جراء اكتشاف حالة مؤكدة بفيروس كورونا بساحل حضرموت .



و اكد الوكيل الكثيري ان اللجنة ستتدارس جميع الاجراءات الاحترازية و الوقائية بصورة عقلانية و قراءة انعكاسات وتقييم المواقف بكل مرحلة .

و استمعت اللجنة بحضور الوكلاء المساعدون المهندس هشام السعيدي و عبدالهادي التميمي و محمد الصيعري من مدير عام مكتب وزارة الصحة الوادي حضرموت الدكتور هاني العمودي الى تقرير عن الوضع الصحي العام ، الذي أكد خلو وادي حضرموت حتى كتابة التقرير من وجود حالة إصابة بفيروس كورونا .

ولفت العمودي الى انه تم امس تكليف فريق طبي بالقيام بفحص وفرز الواصلين الى وادي حضرموت كأجراء احترازي لمجابهة فيروس كورونا . منوها الى انه تم رفع عدد فرق الاستجابة السريعة من 4 الى 16 فرد في كل مديرية بدعم من منظمة الصحة العالمية والذي سيقوم بالنزول الميداني للتعامل مع حالات الاشتباه.

مناشدا القادمين من ساحل حضرموت الالتزام بالحجر المنزلي و التواصل مع غرفة العمليات في حال ظهور اعراض للاصابة حتى تتمكن الجهات المختصة من محاصرة الوباء في نطاق جغرافي محدد .

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و شددت اللجنة على اهمية التلاحم بين كافة مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية و تضافر الجهود بينها بما يساعد في تسخير الامكانيات لخدمة المواطن .

و اكدت اللجنة على اهمية التعامل المهني الصحي بشكل متوازن مع حالات الاشتباه بما لا يحدث تساهل او تشدد من قبل المجتمع ، مع تعريف افراد المجتمع بكيفية الحجر المنزلي و تكثيف التوعية المجتمعية ببث رسائل عبر كافة وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بأهمية النظافة الشخصية والابتعاد عن اماكن التجمعات و تجاوز عدد من العادات الروتينية اليومية خلال الفترة الحالية حفاظا على سلامتهم الى جانب تعزيز التكافل الاجتماعي و اللحمة المجتمعية بعيدا عن الخلافات السياسية والدينية والاجتماعية .

واشادت اللجنة بتعاون افراد المجتمع والتزامهم بالمكوث في المنازل اثناء فترة حظر التجوال ، وكذا دور الوحدات العسكرية والامنية في التعامل الحضاري مع المخالفين جسدت جميعها الوعي بين الجميع . متمنية استمرار ذلك خلال فترة استمرار حظر التجوال .

كما ثمنت اللجنة دور الأجهزة الإعلامية الحكومية والمبادرات والفرق التطوعية ومساندتها لجهود اللجنة من خلال عدد من البرامج التوعوية و التثقيفية وحملات الرش وتوزيع المياه على افراد الامن اثناء حظر التجوال .

داعية رجال الاعمال والمؤسسات والشركات الى دعم جهود السلطة في توفير الاجهزة والمعدات والمستلزمات الضرورية التي تساعد الكوادر الطبية في القيام بمهامها بالشكل المطلوب .

و دعت اللجنة المواطنين بالتضرع الى الله بان يرفع الوباء عن البلاد مع التقييد بتوجيهات الجهات الصحية