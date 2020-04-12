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حضرموت تنتظر نتيجة فحص ثاني حالة اشتباه بكورونا

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اليمن العربي ـ حضرموت 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 أبريل 2020

حضرموت تنتظر نتيجة فحص ثاني حالة اشتباه بكورونا

الخليج 365 ـ حضرموت

أكدت مصادر صحية أن حالة المصاب بفيروس كورنا في مدينة الشحر بحضرموت مستقرة.

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وأكدت أنه تم عمل فحوصات لحالتين من المخالطين وأن نتيجة إحداهما كانت سلبية (غير مصابة بالفيروس) فيما لم تظهر نتيجة الحالة الثانية بعد.

 

وأعلن يوم أمس الأول عن تسجيل أول إصابة بالفيروس في اليمن بمدينة الشحر بساحل حضرموت

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