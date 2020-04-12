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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حضرموت تنتظر نتيجة فحص ثاني حالة اشتباه بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 أبريل 2020
الخليج 365 ـ حضرموت
أكدت مصادر صحية أن حالة المصاب بفيروس كورنا في مدينة الشحر بحضرموت مستقرة.
وأكدت أنه تم عمل فحوصات لحالتين من المخالطين وأن نتيجة إحداهما كانت سلبية (غير مصابة بالفيروس) فيما لم تظهر نتيجة الحالة الثانية بعد.
وأعلن يوم أمس الأول عن تسجيل أول إصابة بالفيروس في اليمن بمدينة الشحر بساحل حضرموت
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