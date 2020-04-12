شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حملة رش وتعقيم للأحياء والشوارع بالمكلا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - باشرت قوات الدفاع المدني بساحل حضرموت، مساء السبت، رش وتعقيم أحياء مدينة المكلا، ضمن الإجراءات المقررة لمكافحة الفيروس المستجد (كوفيد - 19).



وهذه الإجراءات الصحية التي تستهدف مدن ومديريات ساحل ووادي حضرموت، تأتي بالتزامن مع قرار حظر التجول، الذي بدوره هيأ للفرق بيئة عمل مناسبة لأداء الواجب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حملة رش وتعقيم للأحياء والشوارع بالمكلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.