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نشرت صورة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بصورة صادمة بدون ملابس مستعرضآ عضلاتة ومن حولة البنات !

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عدن - ياسمين التهامي - الأحد 12-04-2020? - آخر تحديث الأحد 12-4-2020?

نشرت صورة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بصورة صادمة بدون ملابس مستعرضآ عضلاتة ومن حولة البنات !

 

 

 

جديد اب برس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ذكر انة لا يريد كريستيانو رونالدو عبر ذالك إظهار قوة جسدة فحسب وانما هي طريقتة الخاصة على تشجيع الشباب في البقاء داخل البيوت احترامآ للحجر الصحيي وحثهم اثناء هذة الفترة على ممارسة والنتيجة مقنعة جدآ نضرآ للصورة اللتي نشهرها إلى جانب افراد اسرتة

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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