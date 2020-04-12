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عدن - ياسمين التهامي - " وزارة الشؤون الإسلامية في السعودية تصدر القرار النهائي لمصير الصلاة في رمضان .. تفاصيل !
أعلن وكيل وزارة الشؤون الإسلامية في السعودية محمد العقيل، أن تعليق الصلاة في المساجد بسبب فيروس كورونا، سيستمر حتى في شهر رمضان المبارك.
وقال العقيل في مداخلة تلفزيونية: "ما لم يصدر من الجهات المعنية قرار بخلاف هذا الأمر فإن التعليق مستمر".
جديد اب برس
وأشار إلى أن "قرار التعليق جاء لمنع انتقال الفيروس بين المصلين".
وقرر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، ليل السبت الأحد، تمديد حظر التجول حتى إشعار آخر بسبب المعدلات الحالية لانتشار فيروس كورونا.
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