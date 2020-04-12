شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الأن: مصرع "العم #1740;د ح #1740;سن محمد مرح، وھو ق #1740;ادي في حزب المؤتمر الموالي للحوث #1740; #1740;ن معى مجموعة كبيرة من مرافقية تفاصيل ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وردنا الأن: مصرع "العمید حیسن محمد مرح، وھو قیادي في حزب المؤتمر الموالي للحوثیین معى مجموعة كبيرة من مرافقية تفاصيل !

لقي عدد من عناصر ملیشیات الحوثي الإنقلابیة، بینھم قائد عسكري كبیر، مصرعھم

على أیدي قوات الجیش الوطني، في المعارك الدائرة بجبھة صرواح غرب محافظة

مأرب (شرقي الیمن).

وذكرت مصادر عسكریة ومیدانیة، أن العمید حیسن محمد مرح، وھو قیادي في

حزب المؤتمر الموالي للحوثیین، وقائد ملیشیا الحوثي لجبھھ صرواح والضیق ونجد

العتق، قتل السبت، مع مجموعة من عناصر الملیشیات برصاص الجیش الوطني في

جبھة صرواح.



وحسب المصادر، فإن العمید "مرح" یُعد من إحدى القیادات العسكریة في النظام

السابق - حزب المؤتمر - وقد انظم للحوثیین أثناء سقوط صنعاء بید الملیشیات، في

21 سبتمبر 2014 وینتمي لقبیلة أرحب.

وأكدت، مصرع العمید حسین المرح ومرافقیھ في جبھھ صرواح "الضیق" - المنطقة

الحدودیة بین مأرب والبیضاء - وسقوط عدد من عناصر ملیشیات الحوثي بین قتیل

وجریح وأسیر بینھم قیادي میداني بید القوات الحكومیة والمقاومة الشعبیة أثناء

محاولتھم التسلل إلى أحد المواقع في جبھة الضیق شمال البیضاء.

جديد اب برس

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