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عدن - ياسمين التهامي - عاجل"نقلت وكالة الأنباء السعودية" قرارات جديدة عن الحجر الصحي في هذة المناطق من المملكة !

جديد اب برس Advertisements ​ ​ ​ وكالة الأنباء السعودية ”واس“ فجر الأحد، على لسان مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، تأكيده صدور أمر من الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتمديد حظر التجول المفروض منذ 23 من الشهر الماضي، ليستمر حتى إشعار آخر، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا. وقال المصدر، إنه إلحاقا لما سبق إعلانه بتاريخ 22 مارس ، بشأن منع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد لمدة ( 21 ) يوماً من مساء الاثنين 23 مارس ، وقيام وزارة الداخلية باتخاذ ما يلزم لتطبيق منع التجول، ونظرًا للحاجة إلى استمرار منع التجول ، فقد صدر أمر ملكي بالموافقة على تمديد العمل بمنع التجول وذلك وفق معدلات ومؤشرات انتشار فيروس كورونا الحالية وحتى إشعار آخر. وأهابت وزارة الداخلية، بالجميع الالتزام بالحظر حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، مؤكدة في الوقت ذاته استمرار العمل بكافة الإجراءات الاحترازية الخاصة التي سبق الإعلان عنها في عدد من المدن والمحافظات والأحياء السكنية ، ومنع التنقل بين مناطق المملكة الثلاثة عشرة.

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