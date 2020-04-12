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عدن - ياسمين التهامي - الأحد 12-04-2020? - آخر تحديث الأحد 12-4-2020? وهذة صور اسلحتهم " أفشلت القوات الحكومية السبت محاولة تسلل نفذتها عناصر من جماعة الحوثي في مديرية نهم شرقي صنعاء ! جديد اب برس Advertisements ​ ​ ​ ت القوات الحكومية السبت محاولة تسلل نفذتها عناصر من جماعة الحوثي في مديرية نهم شرقي صنعاء. وقالت مصادر "يمن برس" إن عناصر من جماعة الحوثي نفذت محاولة تسلل إلى مواقع القوات الحكومية في منطقة نجد العتق بمديرية نهم شرق صنعاء. وأكدت المصادر أن القوات الحكومية اشتبكت مع عناصر جماعة الحوثي مما أسفر عن مقتل جميع عناصر المجموعة المتسللة. وحصل "اب برس" على صور تظهر بعض الأسلحة الشخصية التي كانت بحوزة عناصر مجموعة الحوثي المتسللة والتي قتل كافة عناصرها على يد القوات الحكومية. وتتهم القوات الحكومية جماعة الحوثي بالاستمرار في خرق الهدنة في مختلف الجبهات من خلها شنها هجمات متكررة على مواقعها في عدة محافظات.

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