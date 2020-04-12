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عدن - ياسمين التهامي - الأحد 12-04-2020? - آخر تحديث الأحد 12-4-2020? عاجل من صنعاء" وبقرب شهر رمضان المبارك تزف لسكان المحافظات التابعة لها خبر سار بقيمة استهلاك الكهرباء ! جديد اب برس Advertisements ​ ​ ​ وزارة الكهرباء والطاقة التابعة لمليشيا الحوثي، قيمة استهلاك الكيلو الوات الواحد من الطاقة الكهربائية للمولدات الخاصة بمبلغ 205 ريال. وأوضح وزير الكهرباء والطاقة عاتق حسين عبار المعين من قبل المليشيا لوكالة سبأ الخاضعة لسيطرة المليشيا أن الحد الأعلى لتعرفة بيع الطاقة الكهربائية لملاك المولدات الكهربائية الخاصة حددت بمبلغ 205 ريال للكيلو وات الواحد . وشدد على الجهات ذات العلاقة الإلتزام بهذا القرار والقرارات السابقة المتعلقة بالإشتراك الشهري

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