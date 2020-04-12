شاهد: أول رد صيني على مطالب مصريين بدفع تعويضات #1633; #1632; تريليونات دولار بسبب كورونا !

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عدن - ياسمين التهامي - شاهد: أول رد صيني على مطالب مصريين بدفع تعويضات ١٠ تريليونات دولار بسبب كورونا !

نفى السفير الصيني في القاهرة، لياو ليتشيانغ، مطالبة “بضعة أشخاص في مصر” للصين بدفع تعويضات عن الأضرار الناجمة من فيروس كورونا المستجد، واصفًا تلك الاتهامات بـ “الباطلة”.

وأضاف السفير، عبر حسابه على تويتر: يوجّه بضعة أشخاص من مصر أيضًا اتهامات باطلة مماثلة للصين على المواقع الإلكترونية. فإن هذه الأقوال السخيفة لا أساس لها من الصحة.

جديد اب برس

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وأشار إلى أن البعض يسعى لجذب الأنظار من خلال ترويج ما يسمى بمطالبة الصين بالتعويض، وهذا لا يثير إلا السخرية والاستهزاء، دون أي تأثير على الصداقة التقليدية العميقة التي تجمع الصين ومصر”.



وتابع: “تستغل حاليًا بعض القوى المعادية للصين موضوع فيروس كورونا المستجد لوصم الصين وتضليل الرأي العام من خلال اختلاق الشائعات وترويجها، الأمر الذي لا يؤدي إلا إلى تقويض التعاون الدولي وتهديم الثقة العالمية بخصوص مكافحة فيروس كورونا المستجد”.

أول رد صيني على مطالب مصريين

الجدير بالذكر أن محام مصري أعلن أنه أرسل إنذارًا إلى السفير الصيني قبل أيام، مؤكدًا أنه يستعد لرفع دعوى قضائية تطالب الصين بدفع 10 تريليونات دولار إلى بلاده عن الخسائر التي لحقت بها جراء فيروس كورونا.