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عدن - ياسمين التهامي - شاهد رئيس الوزراء: ندرك أننا أمام مسؤولية كبيرة وخيار الإغلاق التام غير متاح لنا لهذة الاسباب !

أكد رئيس الوزراء، الدكتور معين عبدالملك، أن الحكومة ستوفر كل الموارد الضرورية في ظل الإمكانيات المتاحة، ومتابعة تطورات الوضع في مدينة الشحر، عقب الإعلان عن حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.

وأضاف، في خطاب ووجهه إلى الشعب اليمني، السبت، تركز حول اكتشاف أول حالة لشخص مصاب بفيروس كورونا في حضرموت: “تم اكتشاف أول حالة لشخص مصاب بفيروس كورونا، وهو مواطن يمني في العقد السادس من العمر، يعمل في ميناء الشحر. وتم نقل المصاب إلى مركز الحجر الصحي، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الصحية بتتبع الأشخاص الذين احتك معهم خلال الفترة الماضية، ويخضعون حالياً للفحوصات اللازمة”.

جديد اب برس

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وأكد رئيس الوزراء تواصله مع محافظ محافظة حضرموت، اللواء فرج البحسني، والحديث معه مطولاً لمتابعة ما اُتخذ من إجراءات من قبل السلطة المحلية بالتعاون مع وزارة الصحة لاتخاذ كل الاحتياطات المطلوبة.

وقال رئيس الوزراء، في خطابه: “الحكومة تعمل على توفير ثلاثة آلاف فحص فوري للمحافظة، لغرض توسيع دائرة الفحص الدقيق للحالات المشتبه بها. كما أن عائلة المصاب والدوائر التي احتك بها في عزل منزلي تحت الرقابة من السلطات”؛ وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية الحكومية “سبأ”.

وأضاف: “منذ اللحظة الأولى لتفشي هذا الوباء على مستوى العالم، كنا ندرك أننا أمام مسؤولية كبيرة، فنحن بلد يعتمد في حاجياته على الاستيراد بشكل رئيسي، حيث تشكل المواد المستوردة، في السلع الأساسية بالذات، ما نسبته 90% من إجمالي ما يتم استهلاكه على مستوى الجمهورية”.

وتابع: “ولذا كنا نعرف أن خيار الإغلاق التام غير متاح لنا كبلد. لكننا ذهبنا، ومنذ وقت مبكر، في اتجاه إيقاف المنافذ والزوار من وإلى اليمن، ماعدا الحركة التجارية، كما عملنا على تأمين الشروط الصحية في الموانئ والمعابر الضرورية لدخول المواد الغذائية والسلع الأساسية للبلاد”.

وقال: “هذه لحظات دقيقة وخطيرة في تاريخ العالم، وستكون تأثيراتها مضاعفة على بلادنا المنهك بالانقلاب والحرب التي دفعت الاقتصاد والخدمات ومستوى حياة المواطنين إلى مستويات غير مسبوقة من التردي والتدهور”.

وأضاف: “لذا منذ حديثي الأول معكم حول فيروس كورونا دعوت لتوحيد الجهود، ورحبت الحكومة اليمنية مباشرة بمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة بهدنة من أجل توحيد الجهود لمكافحة هذا الوباء الخطير”.

وشدد على أن “اليمن بحاجة إلى دعم حقيقي لمساندة جهود مكافحة الوباء والاستعداد له، ونثمن عالياً دعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية في مبادرتهم لدعم الجهود الإنسانية بشكل عام، بخمسمائة مليون دولار، وفي التعاطي مع جهود مكافحة فيروس كورونا بمبلغ 25 مليون دولار، لكن تحديات القطاع الصحي وقدراته الضعيفة تحتاج إلى جهد ودعم غير محدود للوصول إلى مستويات مقبولة، وهو ما نعمل عليه”.

وقال رئيس الوزراء: “نأمل، بعد اكتشاف الحالة الأولى، أن يتم التعاطي بإيجابية مع الهدنة، ومع ضرورة توحيد السياسة الصحية لمواجهة هذا الفيروس، وفي نفس الوقت نؤكد على ضرورة تحلي المجتمع بالوعي وعدم الاستسلام للفزع والشائعات التي في الأخير سيكون لها تأثير ومردود سلبي على أبناء شعبنا”.

وأكد أن “الاستخفاف بالاحترازات والفزع هما وجهان لعملة واحدة، نتيجتها الابتعاد عن السلوك العقلاني والذي يتلخص في إجراءات التباعد الاجتماعي، والإجراءات الصحية كما يتم نشرها وتعميمها عبر وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية والقنوات الإعلامية المحلية والدولية”.

وأوضح: “نتابع تطورات حالة المواطن المصاب في مدينة الشحر، ونؤكد أن رعاية كل المواطنين مسؤوليتنا كحكومة، ونؤكد على ضرورة أن يحظى أي مواطن مصاب بالرعاية والاهتمام، وندعو كل من يشتبه بنفسه أعراض هذا المرض أن يتواصل مع الجهات الحكومية المختصة، ونؤكد أنه سيحظى بكل الرعاية المطلوبة”.

وأكد أنه “لا يمكن تجاوز هذا الخطر إلا بالحس العالي للمسؤولية، وبالتعاون الكامل مع تعليمات وإجراءات الدولة، وعدم الفزع أو الارتجال أو الاستخفاف أو التصرف بصورة فردية، والأهم في هذه اللحظة هو التعاون الكامل مع الحكومة والتضامن والتكاتف والتعاطف الشعبي”.