الكابتن يقظان ..في ذمة الله "الصلاة بمسجد الثوار بالمعلى ظهر اليوم

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يزيد بن سلمان - شبوة - توفي فجر اليوم الى رحمة الله تعالى الكابتن يقظان ثابت الأمين العام لنادي شمسان الرياضي، إثر ذبحة صدرية، نسال الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، انا لله وانا اليه راجعون. Advertisements صلاة الجنازة للكابتن يقظان (رحمة الله) بعد صلاة الظهر في مسجد الثوار بالمعلا امام منزل الفقيد . وسيتم استقبال واجب العزاء في قاعة نادي شمسان الرياضي بالمعلا بجانب مقر مبنى النادي .

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