شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الوزراء يوجه خطابا هاما للشعب اليمني بعد تسجيل أول إصابة بكورونا في حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 أبريل 2020

الخليج 365 - عدن

وجه رئيس الوزراء، الدكتور معين عبدالملك، السبت، خطاب هاما إلى أبناء اليمن، بشأن اكتشاف اول حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في حضرموت، والإجراءات الحكومية المتخذة للتعامل مع المرض.



وأعرب رئيس الوزراء عن أمله بعد اكتشاف الحالة الأولى أن يتم التعاطي بإيجابية مع الهدنة ومع ضرورة توحيد السياسة الصحية لمواجهة هذا الفيروس.

وشدد رئيس الوزراء، على ضرورة تحلي المجتمع بالوعي وعدم الاستسلام للفزع والشائعات التي في الأخير سيكون لها تأثير ومردود سلبي على أبناء الشعب.

وقال "يتابع الرئيس عبد ربه منصور هادي وبشكل مستمر الاستعدادات والإجراءات الاحترازية وبالأخص بعد ظهور أول حالة يوم أمس ووجه بعدد من التوصيات والتوجيهات للاستعداد للتداعيات الصحية والإقتصادية" .

وأضاف رئيس الوزراء في خطاب مطول له: "أبناء شعبنا اليمني الكريم يوم أمس تم اكتشاف اول حالة لشخص مصاب بفيروس كورونا وهو مواطن يمني في العقد السادس من العمر يعمل في ميناء الشحر. تم نقل المصاب إلى مركز الحجر الصحي في المكلا واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الصحية بتتبع الأشخاص الذين احتك معهم في خلال الفترة الماضية ويخضعون حاليا للفحوصات اللازمة".

وأكد قائلا: "نتابع تطورات الوضع في مدينة الشحر ورئيس المكتب الفني للجنة العليا للطوارئ الدكتور علي الوليدي الذي يشرف بصورة مباشرة على اتخاذ كافة الإجراءات والاحترازات الكاملة".

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ولفت إلى أنه "تحدث مطولا مع محافظ محافظة حضرموت اللواء فرج البحسني، لمتابعة ما اتخذ من إجراءات من قبل السلطة المحلية بالتعاون مع وزارة الصحة لاتخاذ كل الاحتياطات المطلوبة".

وأكد عبدالملك، أن "الحكومة ستوفر كل الموارد الضرورية في ظل الإمكانيات المتاحة ومنها توفير 3 ألآف فحص فوري للمحافظة لتوسيع دائرة الفحص ليتركز الفحص الدقيق على الحالات المشتبه بها كما أن عائلة المصاب والدوائر الذي احتك بها في عزل منزلي تحت الرقابة من السلطات".

ومضئ قائلا: "يتابع فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي وبشكل مستمر الاستعدادات والإجراءات الاحترازية وبالأخص بعد ظهور أول حالة يوم أمس ووجه بعدد من التوصيات والتوجيهات للاستعداد للتداعيات الصحية والإقتصادية".

وزاد: "منذ اللحظة الأولى لتفشي هذا الوباء على مستوى العالم، كنا ندرك اننا امام مسؤولية كبيرة فنحن بلد يعتمد في حاجياته على الاستيراد بشكل رئيسي، حيث تشكل المواد المستوردة في السلع الأساسية بالذات ما نسبته 90% من اجمالي ما يتم استهلاكه على مستوى الجمهورية".

وقال رئيس الوزراء: "كنا نعرف أن خيار الإغلاق التام غير متاح لنا كبلد، لكننا ذهبنا ومنذ وقت مبكر في اتجاه إيقاف المنافذ والزوار من وإلى اليمن ماعدا الحركة التجارية كما عملنا على تأمين الشروط الصحية في الموانئ والمعابر الضرورية لدخول المواد الغذائية والسلع الأساسية للبلاد".

وأضاف: "هذه لحظات دقيقة وخطيرة في تاريخ العالم وستكون تأثيراتها مضاعفة على بلادنا المنهك بالانقلاب والحرب التي دفعت الاقتصاد والخدمات ومستوى حياة المواطنين إلى مستويات غير مسبوقة من التردي والتدهور، لذا منذ حديثي الأول معكم حول فيروس كورونا دعوت لتوحيد الجهود ورحبت الحكومة اليمنية مباشرة بمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة بهدنة من اجل توحيد الجهود لمكافحة هذا الوباء الخطير.... اليمن بحاجة إلى دعم حقيقي لمساندة جهود مكافحة الوباء والاستعداد له ونثمن عاليا دعم الاشقاء في المملكة العربية السعودية في مبادرتهم لدعم الجهود الإنسانية بشكل عام بخمسمائة مليون دولار وفي التعاطي مع جهود مكافحة فيروس كورونا بمبلغ 25 مليون دولار لكن تحديات القطاع الصحي وقدراته الضعيفة تحتاج إلى جهد ودعم غير محدود للوصول إلى مستويات مقبولة وهو ما نعمل عليه".

وتابع: "نأمل بعد اكتشاف الحالة الأولى أن يتم التعاطي بإيجابية مع الهدنة ومع ضرورة توحيد السياسة الصحية لمواجهة هذا الفيروس وفي نفس الوقت نؤكد على ضرورة تحلي المجتمع بالوعي وعدم الاستسلام للفزع والشائعات التي في الأخير سيكون لها تأثير ومردود سلبي على أبناء شعبنا. الاستخفاف بالاحترازات والفزع هما وجهان لعملة واحدة، نتيجتها الابتعاد عن السلوك العقلاني والذي يتلخص في إجراءات التباعد الاجتماعي والإجراءات الصحية كما يتم نشرها وتعميمها عبر وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية والقنوات الإعلامية المحلية والدولية".

وأكد عبدالملك أنهم يتابعون تطورات حالة المواطن المصاب في مدينة الشحر، وقال: "نؤكد ان رعاية كل المواطنين مسؤوليتنا كحكومة ونؤكد على ضرورة أن يحظى أي مواطن مصاب بالرعاية والاهتمام وندعو كل من يشتبه بنفسه اعراض هذا المرض ان يتواصل مع الجهات الحكومية المختصة ونؤكد أنه سيحظى بكل الرعاية المطلوبة، ولا يمكن تجاوز هذا الخطر إلا بالحس العالي للمسؤولية وبالتعاون الكامل مع تعليمات وإجراءات الدولة وعدم الفزع او الارتجال او الاستخفاف او التصرف بصورة فردية والاهم في هذه اللحظة هو التعاون الكامل مع الحكومة والتضامن والتكاتف والتعاطف الشعبي حفظ الله اليمن وشعبها العظيم"