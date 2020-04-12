التحالف يشن 22 غارة على مواقع وتجمعات حوثية في مأرب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 أبريل 2020 الخليج 365 ـ خاص: شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأحد، 12/نيسان/2020، سلسلة غارات على مواقع وتجمعات حوثية في محافظة مأرب شرقي اليمن.

Advertisements وذكرت مصادر محلية أن المقاتلات الحربية استهدفت بـ22 غارة جوية مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي في مديريتي مدغل ومجزر بالمحافظة. وأضافت المصادر أن القصف الجوي تزامن مع تحليق مكثف في أجواء المديريتين. وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من مسلحي المليشيا جراء القصف الجوي

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