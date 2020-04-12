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شكرا لبحثكم عن خبر صورة مزرية : هكذا ينقل الحوثي جثث قتلاه والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
تناقل ناشطون صورة صادمة قيل أنها تعود لمليشيا الحوثي في محافظة الجوف بينما أكد آخرون بأنها في جبهة قانية بمحافظة البيضاء. ويظهر في الصورة جثث لمليشيا الحوثي مكدسة فوق أحد الأطقم العسكرية عقب معارك عنيفة مع قوات الجيش الوطني، رغم الهدنة المعلنة من قبل التحالف.
وعبر الناشطون عن صدمتهم من الصورة، والتي كشفت عن الحجم الكبير لخسائر الحوثي في معاركه مع الشرعية، ودفعه مئات من المغرر بهم إلى محارق الموت دون أدنى مسؤولية.
ودعا الناشطون أولياء أمور المواطنين في مناطق سيطرة الحوثي لتحمل مسؤولياتهم أمام أبناءهم وعدم تمكين المليشيا من خداعهم والزج بهم في معارك مع قوات الجيش الوطني.
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