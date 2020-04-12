شكرا لبحثكم عن خبر الحوثي يحدد أسعار الكهرباء الخاصة في مناطق سيطرته والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - سعرت وزارة الكهرباء والطاقة التابعة لمليشيا الحوثي، قيمة استهلاك الكيلو الوات الواحد من الطاقة الكهربائية للمولدات الخاصة بمبلغ 205 ريال. وأوضح وزير الكهرباء والطاقة عاتق حسين عبار المعين من قبل المليشيا لوكالة سبأ الخاضعة لسيطرة المليشيا أن الحد الأعلى لتعرفة بيع الطاقة الكهربائية لملاك المولدات الكهربائية الخاصة حددت بمبلغ 205 ريال للكيلو وات الواحد . Advertisements وشدد على الجهات ذات العلاقة الإلتزام بهذا القرار والقرارات السابقة المتعلقة بالإشتراك الشهري.

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