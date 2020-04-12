شكرا لبحثكم عن خبر الحوثي يفاجأ سكان «حضرموت» بهذا الإعلان ويكشف لماذا تم اختيار محافظتهم لنشر فيروس «كورونا» والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال عضو ما يسمى المجلس السياسي الأعلى التابع لمليشيا الحوثي المدعو محمد علي الحوثي، إن تضارب الحديث عن كورونا في حضرموت "يؤكد أنها مستهدفة من ما أسماه العدوان الأميركي السعودي الإماراتي". وحمل الحوثي في تغريدة له على تويتر "دول ما اسماه العدوان الأميركي السعودي الإماراتي وحلفاءه المسؤولية عن هذه الحادثة". Advertisements وقال في تغريدته: التضارب في الحديث عن الحالة التي قيل عنها بالشحر تؤكد أن حضرموت وابنائها يستهدفهم العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي وحلفائه كما يستهدف أبناء اليمن قاطبة ، اننا نحمل دول العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي وحلفائه المسؤلية عن هذه الحادثة ونحن على استعداد للتعاون مع اخواننا بالمتاح معهم.

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