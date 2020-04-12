شكرا لبحثكم عن خبر بالفيديو: المشرف الحوثي في صرواح في قبضة الجيش الشرعي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اعلام جبهه نهم@nehmmedia Advertisements الله اكبر ولله الحمد

جبهه الضيق -المخدرة

قائدمجاميع مليشيات الحوثيه ابو صقر اسيرلدئ الجيش الوطني والمقاومه الشعبيه الله اكبر ولله الحمد

جبهه الضيق -المخدرة

قائدمجاميع مليشيات الحوثيه ابو صقر اسيرلدئ الجيش الوطني والمقاومه الشعبيه pic.twitter.com/P5Oo4YbqCi — اعلام جبهه نهم (@nehmmedia) April 11, 2020

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