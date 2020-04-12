شكرا لبحثكم عن خبر اتهام رئيس اركان الجيش اليمني بتسليم رئيس اصلاح مارب للحوثي .. تفاصيل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - افادت أنباء شبه مؤكدة عن مقتل 4 من أكبر قيادات حزب الاصلاح في محافظة مأرب، وأخرى تقول سقطوا أسراء في قبضة الحوثيين. وقال مسؤولان عسكريان ومصدر ميداني في قوات الشرعية للخبر اليمني، إن كلا من مبخوت بن عبود الشريف رئيس حزب الاصلاح في مأرب،وخالد العرادة،شقيق محافظ مأرب وأحد المطلوبين دوليا في لائحة الارهاب، والقيادي البارز في الحزب علي حسن بن غريب والقيادي العسكري قائد جبهة صرواح والمشجح، خالد الأقرع، قتلوا بكمين نفذته قوات تابعة للشرعية وهم في طريقهم إلى الجوف. وأشار مسؤول عسكري إلى أن التحقيقات الأولي تشير إلى تورط قائد كبير في الشرعية،بتصفيتهم،في اشارة الى رئيس هيئة الأركان صغير بن عزيز. Advertisements وتسربت انباء يوم امس عن وقوع هؤلاء اسرى بسد صنعاء بعد فقدانهم الطريق في صحراء الجوف، لكن مصدر عسكري رفيع في الشرعية نفى واكد انهم وقعوا بكمين بنيران”صديقة” وتصاعدت الخلافات مؤخرا بين بن عزيز وقيادات الاصلاح حيث يتهم بتصفية قيازات الحزب،وفكفكة قولته.

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