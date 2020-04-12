شكرا لبحثكم عن خبر صومالي يسقط مغشيا عليه بسوق في الضالع اثار خوف الناس والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قالت مصادر محلية في محافظة الضالع جنوب اليمن أن لاجىء صومالي أغمي عليه في احد أسواق الضالع الشهيرة.

واضافت المصادر ل(يمن فويس) ان اللاجىء الصومالي أغمي عليه في ساعات الصباح وفر مرتادي السوق خوفا ان يكون مصاباً بفيروس كورونا الا أن البعض قام بنقلة الى احد المشافي.

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واوضحت المصادر ان اطباء المستشفى وبعد وصوله اليهم اجروا فحوصات للمريض واتضح انه الإغماء كان سببه الجوع واصبح جسمه منهكا.

وذكرت المصادر ان العديد من اللاجئين الافارقة والصوماليين حدثت لهم حالات مشابهة فالبعض يستمر لايام بدون تناول وجبة الا ان السكان بسبب كورونا يبدون مخاوفهم منهم.