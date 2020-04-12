شكرا لبحثكم عن خبر علاج كورونا بدواء يستخدم لقتل "القمل"حشرات الملابس والشعر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

وجد باحثون في جامعة موناش أن "الإيفرمكتين"، وهو علاج لحشرات الشعر "القمل"، يمكن أن يقتل خلايا كوفيد 19، وفقًا لما ذكره موقع "ديلى ميل" البريطانى.

ووفقاً لدراسة قتل الدواء المضاد للطفيليات الخلايا في غضون يومين وهو متاح على نطاق واسع، فى الكثير من بلدان العالم.

وأظهرت الدراسة التي أجرتها جامعة "موناش" أن جرعة واحدة من عقار "إيفرمكتين" يمكن أن توقف نمو فيروس السارس - CoV - 2 في زراعة الخلايا.

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وقال الدكتور واجستاف المشرف على الدراسة، إنه في الأوقات التي نواجه فيها جائحة عالميًا ولا يوجد علاج معتمد، إذا كان لدينا مركب متاح بالفعل حول العالم، فقد يساعد الناس في وقت أقرب.

ويتوقع العلماء أن علاج "القمل" قد يستغرق شهرًا على الأقل قبل التجارب البشرية، لإثبات قدرته على علاج فيروس كورونا، وفقاً لموقع "الدستور".

و"إيفرمكتين" هو دواء مضاد للطفيليات معتمد من قِبل إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) وقد ثبت أيضًا أنه فعال في المختبر ضد الفيروسات بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية وحمى الضنك والإنفلونزا.