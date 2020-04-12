شكرا لبحثكم عن خبر علاج كورونا بدواء يستخدم لقتل "القمل"حشرات الملابس والشعر والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
وجد باحثون في جامعة موناش أن "الإيفرمكتين"، وهو علاج لحشرات الشعر "القمل"، يمكن أن يقتل خلايا كوفيد 19، وفقًا لما ذكره موقع "ديلى ميل" البريطانى.
ووفقاً لدراسة قتل الدواء المضاد للطفيليات الخلايا في غضون يومين وهو متاح على نطاق واسع، فى الكثير من بلدان العالم.
وأظهرت الدراسة التي أجرتها جامعة "موناش" أن جرعة واحدة من عقار "إيفرمكتين" يمكن أن توقف نمو فيروس السارس - CoV - 2 في زراعة الخلايا.
وقال الدكتور واجستاف المشرف على الدراسة، إنه في الأوقات التي نواجه فيها جائحة عالميًا ولا يوجد علاج معتمد، إذا كان لدينا مركب متاح بالفعل حول العالم، فقد يساعد الناس في وقت أقرب.
ويتوقع العلماء أن علاج "القمل" قد يستغرق شهرًا على الأقل قبل التجارب البشرية، لإثبات قدرته على علاج فيروس كورونا، وفقاً لموقع "الدستور".
و"إيفرمكتين" هو دواء مضاد للطفيليات معتمد من قِبل إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) وقد ثبت أيضًا أنه فعال في المختبر ضد الفيروسات بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية وحمى الضنك والإنفلونزا.
كانت هذه تفاصيل خبر علاج كورونا بدواء يستخدم لقتل "القمل"حشرات الملابس والشعر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.