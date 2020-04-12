الجريري في مؤتمر صحفي: الحالة المصابة يمنية وحضرموت استفادت من تجارب الدول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 أبريل 2020

الخليج 365 - المكـلا

عقد وكيل وزارة الصحة العامة والسكان، الدكتور رياض حبور الجريري، مؤتمرا صحفيا ظهر السبت، للوقوف أمام تطورات الحالة المصابة بالفيروس المستجد كورونا (كوفيد - 19) في ساحل حضرموت.



وقال الجريري في تصريح لوسائل الإعلام، إن الحالة المصابة يمنية الجنسية، وسبب إصابتها بالفيروس مخالطتها لأجانب في ميناء الشحر.

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وأضاف الدكتور الجريري، أن الحالة المصابة بالفيروس في تحسن مستمر، وفي طور التحسن، مشيرا إلى أن مخالطي المريض لا تبدو عليهم أية أعراض للإصابة.

وأكد الجريري أنه في الأسبوع الماضي، ظهرت أعراض حالة إصابة، لكن نتائج الفحص وأظهرت سلبية الحالة، مشيرا أن حضرموت لم تسجل سوى حالة إصابة واحدة فقط حتى الآن.

وأشاد الجريري بدور المحافظة الفاعل في الكشف عن المريض، وإعلان نتيجته التي ظهرت إيجابيتها، وكذا محاصرة المرض للحد من انتشاره في وقت زمني قصير جدا.

ولفت وكيل وزارة الصحة أن محافظة حضرموت استفادت من تجربة الدول الأخرى التي ظهرت فيها حالات إصابة بفيروس كورونا؛ الأمر الذي سهل عليهم التعامل مع الحالة المصابة بالشحر.