شكرا لمتابعة خبر عن الحوثيين : يعلنون رفضهم لاعلان التحالف العربي وقف اطلاق النار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هــام جدأ : في ظل أزمة فيروس كورونا الفتاك .. مصادر سعودية تفجر مفاجاة من العيار الثقيل وتكشف مفاجأة بشأن ماء زمزم هــام وخطير جدأ : كاتب مقرب من ولي العهد السعودي يتجاوز الخطوط الحمراء ويهاجم الكويت هجومًا حادًّا ..بوادر أزمة جديدة خبير اقتصادي : يفاجئ الجميع ويكشف اثار كارثية جراء اغلاق المنافذ بين المحافظات في اليمن شاهد : العاصمة الموقتة عدن ترفع اكبر لوحة للتوعية من مخاطر فيروس كورونا

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