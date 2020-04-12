شكرا لمتابعة خبر عن ماذا يحدث : قيادة التحالف في مأرب ترفع كشف بأسماء القيادات العسكرية المتهمة بالخيانة العظمى ونهب الأسلحة والتخابر مع الحوثي (تفاصيل صادمة) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هــام جدأ : في ظل أزمة فيروس كورونا الفتاك .. مصادر سعودية تفجر مفاجاة من العيار الثقيل وتكشف مفاجأة بشأن ماء زمزم هــام وخطير جدأ : كاتب مقرب من ولي العهد السعودي يتجاوز الخطوط الحمراء ويهاجم الكويت هجومًا حادًّا ..بوادر أزمة جديدة الحوثيين : يعلنون رفضهم لاعلان التحالف العربي وقف اطلاق النار خبير اقتصادي : يفاجئ الجميع ويكشف اثار كارثية جراء اغلاق المنافذ بين المحافظات في اليمن

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