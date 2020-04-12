شكرا لقرائتكم خبر عن صورة صادمة نشرت للنجم البرتغالي "كريستيانو رونالدو" بدون ملابس مستعرضآ عضلاتة محتاط بالحريم ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الأحد 12-04-2020? - آخر تحديث الأحد 12-4-2020? صورة صادمة نشرت للنجم البرتغالي "كريستيانو رونالدو" بدون ملابس مستعرضآ عضلاتة محتاط بالحريم ! جديد اب برس Advertisements ​ ​ ​ ذكر انة لا يريد كريستيانو رونالدو عبر ذالك إظهار قوة جسدة فحسب وانما هي طريقتة الخاصة على تشجيع الشباب في البقاء داخل البيوت احترامآ للحجر الصحيي وحثهم اثناء هذة الفترة على ممارسة الرياضة والنتيجة مقنعة جدآ نضرآ للصورة اللتي نشهرها إلى جانب افراد اسرتة

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