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عدن - ياسمين التهامي - الرعب الذي اشعل مواقع التواصل الاجتماعي : شاهد بالصورة كيف يتم دفن شهداء الحوثيين في مقابر جماعية ليلآ !

اثارت صورة متداولة على منصات التواصل الاجتماعي الرعب لما تحملھ من منظر

مقزز یظھر سیارة في جنح اللیل تحمل عدد من الجثث المجھولة .

وبحسب المعلقون على الصورة قالوا ان السیارة تحمل عدد من الجثث تعود لقتلى

میلیشیا الحوثي الذین قتلوا في الجبھات لدفنھا بشكل جماعي سرا في ظلام اللیل .

وكانت قد تلقت میلیشیا الحوثي صدمة كبیرة نتیجة للأعداد الكثیرة للقتلى في معارك

جبھتي مأرب و الجوف وخاصة أن من بین القتلى قیادات كبیرة ابتلعتھم صحاري

مأرب و الجوف .

ھذا ولم یستطع "المشھد الیمني " من التحقق من معلومات ھذه الصورة , ولكن اكدت

مصادر مطلعة ان كثیر من اھالي القتلى تلقوا خبر مقتل ابناءھم من المشرفین الحوثیین

و قاموا بصلاة الغائب علیھم دون ان تصلھم جثث ابنائھم .

قالت المصادر ان الحوثیین اصبحوا یدفنون جثث القتلى سرا في مقابر تابعة لھم في

صعدة ومقابر أخرى , سراً حتى لا تنھار معنویات باقي ابناء القبائل ویرفضون

المشاركة في القتال في صفوفھم .

جديد اب برس

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وكشفت المصادر أن إعداد القتلى كان یمثل أكثر من 90 % من أبناء القبائل بعد منع

الملیشیا أبناء صعدة والسلالیین من المشاركة في الحرب لكن تراجع إعداد القتلى بین

أبناء القبائل مؤخرا إلى مایقارب ال50 % وھو ما یعني أن الملیشیا والتي لا تشكل

أكثر من 5 %من السكان باتت تحفر قبرھا بایدیھا .

ھذا وتساقط العدید من السلالیین قادة وأفراد خلال الشھرین الأخیرین بما یوازي

مافقدوه من حرب صعدة الأولى عام 2004م حتى مطلع عام 2020 م .