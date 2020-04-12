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صنعاء - ياسمين الخيامي - قناة فضائية سعودية تفاجيء الجميع وتعلن ان كافة اليمنيين سيغادرون السعودية بشكل نهائي ويعودون مع عوائلهم الى اليمن بسبب هذا الامر الصادم الذي لم يتوقعه احد

2020/04/12 الساعة 05:19 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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