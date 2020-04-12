لحج: إقرار حظر تجوال ليلي وإغلاق المنافذ البحرية ومنع للتنقل
لحج: يمن شباب نت
الأحد, 12 أبريل, 2020 - 02:44 صباحاً
[ ساحل "رأس العارة" الساحلية بمحافظة لحج (يمن شباب نت) ]
فرضت سلطات محافظة لحج (جنوبي اليمن) حجر تجوال ليلي بداية من اليوم الأحد ضمن إجراءات احترازية لمواجهة "كورونا"، عقب تسجيل اول حالة إصابة الجمعة الماضية في مدينة الشحر بمحافظة حضرموت (شرق اليمن).
وقررت اللجنة الحكومية الفرعية للطوارئ خلال اجتماعها أمس السبت، تطبيق حظر تجوال جزئي بمديريَتَي الحَوطَة (مركز المحافظة) وتُبَن بداية من الأحد من الساعة الرابعة عصرا وحتى الخامسة فجراً.
وبحسب ما نقلت وكالة "سبأ"، فقد قررت اللجنة أيضا إغلاق المساجد والمنافذ البحرية ومنع دخول اللاجئين من دول القرن الأفريقي، بدء من الأحد، وإيقاف جميع الأنشطة الرياضية، ومنع تنقُّل المواطنين بوسائل المواصلات العامة؛ تجنبا لنقل العدوى بين الركاب.
وفي وقت سابق السبت، أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تعمل على رفع جاهزية 37 مستشفى في اليمن وخاصة أقسام العناية المركزة من أجل مواجهة كورونا، بالشراكة مع الأمم المتحدة والسلطات الصحية في البلاد.
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