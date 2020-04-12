3640 مساعدة نقدية و4860 حقيبة طوارئ لـ"نازحين مأرب"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - 3640 مساعدة نقدية و4860 حقيبة طوارئ لـنازحين مأرب

الأحد 12 أبريل 2020

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أكد المكتب المحلي للمنظمة الدولية للهجرة، أنه يواصل دعمه للنازحين في مأرب، مع ارتفاع معدلات النزوح إلى المحافظة.

وكشف في بيان، اليوم السبت، عن تزويد أربعة آلاف و860 أسرة بحقائب الطوارئ، بالإضافة إلى تقديم مساعدات نقدية لثلاثة آلاف و640 فرداَ، وألفان و420 أسرة بحقائب المأوى الطارئ.