عاجل.. الجنوبي يقرر رفع الحظر الي 10 ساعات بـ"عدن"

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاجل.. الجنوبي يقرر رفع الحظر الي 10 ساعات بـعدن الأحد 12 أبريل 2020 الخليج 365

قرر المجلس الانتقالي الجنوبي زيادة ساعات حظر التجوال في العاصمة المؤقتة عدن إلى 10 ساعات، وإغلاق كافة المنافذ البرية، واستمرار إغلاق المنافذ الجوية والبحرية، والأسواق والمولات والمطاعم، وأعلن المجلس عن إغلاق كافة أسواق بيع نبتة ”القات“. وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء الإماراتية "أرم".

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