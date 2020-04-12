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عدن - ياسمين التهامي - الجيش الوطني يسيطر على معسكر المجلس الانتقالي ويرفع علم الجمهورية ( شاهد أول صورة ) !

تمكنت قوات الجيش الوطني التابعة للحكومة الشرعية، من أستعادة السيطرة على معسكر القوات الخاصة فرع محافظة أرخبيل سقطرى بعد عملية محكمة تم من خلالها طرد مجاميع مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي كانت تتمركز بداخله.

وقالت مصادر محلية وأمنية، إن الأجهزة الأمنية في سقطرى باشرت مساء اليوم، بالسيطرة على المعسكر وتأمينة ورفع العلم اليمن أمام البوابة وأعلى المباني.

وأضافت المصادر، إن القوات التي شاركت في عملية استعادة قيادة القوات الخاصة قوات من الشرطة العسكرية التي أوكل لها المحافظ تأمين مدينة حديبوه.

جديد اب برس

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وأشارت المصادر إلى أن العملية تمت دون أي خسائر في الأوراح أو خسائر مادية، ويعد معسكر القوات الخاصة فرع أرخبيل سقطرى من أكبر المعسكرات.

الجدير بالذكر، أن العملية جاءت عقب عدد من الاختطافات كان اخرها اختطاف رئيس اللجنة المكلف بصرف المكرمة السعودية العميد منصور الجنيدي.