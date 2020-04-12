شكرا لقرائتكم خبر عن أسبوع جحيم على الميليشيا الحوثية ... تعرف نتائج معارك الأسبوع الأخير في الجوف ومأرب والبيضاء ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أسبوع جحيم على الميليشيا الحوثية ... تعرف نتائج معارك الأسبوع الأخير في الجوف ومأرب والبيضاء !

حقق الجیش الوطني انتصارات كبیرة خلال الأسبوع الأخیر في معاركھ مع المیلیشیا

الحوثیة في محافظات الجوف ومأرب والبیضاء.

وھنا نستعرض أبرز ما أنجزه الجیش الوطني خلال أسبوع في جبھات مأرب والجوف

والبیضاء. في محافظة مأرب تمكن الجیش الوطني من تحریر مواقع استراتیجیة بسلسلة ھیلان

الجبلیة والوصول إلى مشارف سوق صرواح.

وفي البیضاء تمكن الجیش الوطني من تحریر التباب السود والخدار وجبال الغدیر

والولید والقائد غرب سلسلة جبال البیاض بالملاجم البیضاء

كما تمكن من تحریر شعاب اعشار وشعب لبان في البیضاء. جديد اب برس Advertisements ​ ​ ​

وبتحریر مواقع استراتیجیة وھامة تمكن الجیش الوطني من تجاوز قانیة ودخول مدیریة

السوادیة بالبیضاء.

وفي الجوف تمكن الجیش الوطني من تحریر مساحات شاسعة شرق الجوف بینھا

سلسلة جبال البرش والندر والجذافر والمنصور واجزاء واسعة من سلسلة جبال الاقشع.

كما تمكن الجیش من تحریر معسكر اللبنات ومحیطھ واحراز تقدما في المھاشمة

والوجف وبرط العنان.

عملیات نوعیة

وعلى صعید العملیات النوعیة نفذ الجیش الوطني عملیة نوعیة بصرواح مأرب قتل

فیھا نحو 25 حوثیاً بصرواح.

كما نفذ الجیش الوطني كمین محكم بالمشجح صرواح قتل فیھ عدد من أفراد میلیشیا

الحوثي بینھم قیادي.

وأوقع أبطال الجیش الوطني سریة حوثیة بكامل عتادھا وعدتھا في الأسر خلال

عملیة نوعیة في محافظة الجوف.

قتلى المیلیشیا الحوثیة بالأرقام

وحصد الجیش الوطني خلال ھذا الأسبوع رؤوس أفراد المیلیشیا الحوثیة حیث قتل 6

قیادات حوثیة .

كما قتل خلال ھذا الأسبوع ما یزید عن 80 حوثیاً في صرواح وھیلان.

وبحسب مركز سبأ الاعلامي فقد قتل أكثر من 40 حوثیاً في البیضاء .

وابتلعت محافظة الجوف قرابة 60حوثیاً خلال ھذا الأسبوع فقط.

كما وقع 50 فرد من أفراد المیلیشیا الحوثیة اسیر بقبضة الجیش الوطني في البیضاء

ومأرب والجوف .

خسائر الحوثي في العتاد

معارك الأسبوع الأخیر كانت بمثابة الحجیم على میلیشیا الحوثي في الجوف ومأرب

والبیضاء حیث تمكن الجیش الوطني فیھا من إحراق 13طقماً بقصف مدفعي وغارات

للطیران.

كما تم إحراق 3مدرعات وعربات بقصف مدفعي بصرواح والجوف، وإحراق مخزني

أسلحة وذخائر تابعة للحوثي بصرواح.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أسبوع جحيم على الميليشيا الحوثية ... تعرف نتائج معارك الأسبوع الأخير في الجوف ومأرب والبيضاء ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.