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عدن - ياسمين التهامي - صورة تثير الرعب .. هل يدفن الحوثيين قتلاهم في قبور جماعية خفية ً ليلا ؟!

اثارت صورة متداولة على منصات التواصل الاجتماعي الرعب لما تحملھ من منظر

مقزز یظھر سیارة في جنح اللیل تحمل عدد من الجثث المجھولة .

وبحسب المعلقون على الصورة قالوا ان السیارة تحمل عدد من الجثث تعود لقتلى

میلیشیا الحوثي الذین قتلوا في الجبھات لدفنھا بشكل جماعي سرا في ظلام اللیل .

وكانت قد تلقت میلیشیا الحوثي صدمة كبیرة نتیجة للأعداد الكثیرة للقتلى في معارك

جبھتي مأرب و الجوف وخاصة أن من بین القتلى قیادات كبیرة ابتلعتھم صحاري

مأرب و الجوف .

ھذا ولم یستطع "المشھد الیمني " من التحقق من معلومات ھذه الصورة , ولكن اكدت

مصادر مطلعة ان كثیر من اھالي القتلى تلقوا خبر مقتل ابناءھم من المشرفین الحوثیین

و قاموا بصلاة الغائب علیھم دون ان تصلھم جثث ابنائھم

وقالت المصادر ان الحوثیین اصبحوا یدفنون جثث القتلى سرا في مقابر تابعة لھم في

صعدة ومقابر أخرى , سراً حتى لا تنھار معنویات باقي ابناء القبائل ویرفضون

المشاركة في القتال في صفوفھم .



وكشفت المصادر أن إعداد القتلى كان یمثل أكثر من 90 % من أبناء القبائل بعد منع

الملیشیا أبناء صعدة والسلالیین من المشاركة في الحرب لكن تراجع إعداد القتلى بین

أبناء القبائل مؤخرا إلى مایقارب ال50 % وھو ما یعني أن الملیشیا والتي لا تشكل

أكثر من 5 %من السكان باتت تحفر قبرھا بایدیھا .

ھذا وتساقط العدید من السلالیین قادة وأفراد خلال الشھرین الأخیرین بما یوازي

مافقدوه من حرب صعدة الأولى عام 2004م حتى مطلع عام 2020 م .

جديد اب برس

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