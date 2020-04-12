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عدن - ياسمين التهامي - شاهد" كيف تم خرق الحجر الصحي واخراجها من قبل العثماني والسبب انها ..شقيقة ل لقائد بارز !

جديد اب برس Advertisements ​ ​ ​ ل نشطاء في المغرب، تسجيلًا صوتيًا منسوبًا لشقيقة النائب في البرلمان عن حزب العدالة والتنمية، أمينة ماء العينين، تدعي أن رئيسي الحكومة الحالية والسابقة وشخصيات سامية، تدخلوا لإخراجها من السجن الذي دخلته بسبب خرقها لحظر التجول. وكانت شقيقة النائبة البرلمانية، اعتقلت يوم 7 نيسان/أبريل الجاري، بمدينة تزنيت جنوب المغرب، بسبب خرقها للحظر الصحي الذي فرضته السلطات للحد من انتشار وباء كورونا المستجد، ولإهانتها لأحد أفراد القوات المساعدة أثناء تأدية مهامه حسب موقع ”برلمان.كوم“ المغربي. وقالت المتحدثة في التسجيل الصوتي: ”كنت في الحجز بمركز الشرطة بالأمس وتم تقديمي اليوم أمام الوكيل، وحمل إلي (سيدي عثمان) 1500 درهم مبلغ الكفالة، ثم أطلق الوكيل الملك سراحي لأن أمينة تحدثت إليه وكذلك بعض المسؤولين من القصر، وتدخل العثماني شخصيًا وتحدث بنكيران إلى الوكيل“. وأضافت: ”وعمت الفوضى مركز الشرطة بالأمس والمحكمة اليوم، وأعطاني وكيل الملك الكمامة“, مضيفة أنها ”تشاجرت مع أحد القوات المساعدة، واتهمني بإهانة موظف أثناء تأدية واجبه“، ثم ختمت المكالمة بشتيمة بحق خصمها وعائلته، وتوعدت بالانتقام منه. وأثار التسجيل جدلاً بين المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي بين مكذبين للرواية وآخرون شنوا جام غضبهم على حكومة العدالة والتنمية، وعلى النائب أمينة ماء العينين، التي أضحت تواجه مأزقًا جديدًا بعد قضية ظهورها بدون حجاب في باريس قبل أشهر.

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