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عدن - ياسمين التهامي - الأعلان الان في هذة الساعة من الليل عن وفاة حالتين بفيروس كورونا في محافظة إب مديرية الشعر وبعدان !

جديد اب برس Advertisements ​ ​ ​ مصادر مطلعة لـ"إب برس" إن يمنيين اثنين توفيا بفيروس "كورونا" المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية. وأكدت المصادر أن المتوفيين من أبناء مديريتي الشعر وبعدان التابعتين لمحافظة إب، وهما مغتربان في ولاية نيويورك الأمريكية. وأصيب المغتربان بيفروس "كورونا" وتلقيان الرعاية الصحية قبل أن تتدهور صحتهما مؤخراً. وارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الولايات المتحدة، لتقترب من حاجز النصف مليون إصابة، مسجلة 466 ألفًا و299 حالة إصابة بالفيروس، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، فيما ارتفعت أعداد الوفيات جراء الإصابة بالمرض لتصل إلى 16 ألفًا و686 حالة وفاة. وتركزت نصف أعداد الإصابات والوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، في ولاية نيويورك الأمريكية والتي تعد أكبر بؤر الإصابة بالمرض في الولايات المتحدة.

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