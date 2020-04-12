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عاجل" أكدت مصادر طبية اليوم وفاة مصاب بكورونا في مدينة حرض، على الحدود اليمنية مع السعودية !

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عدن - ياسمين التهامي - الأحد 12-04-2020? - آخر تحديث الأحد 12-4-2020?

عاجل" أكدت مصادر طبية اليوم وفاة مصاب بكورونا في مدينة حرض، على الحدود اليمنية مع السعودية !

 

 

 

جديد اب برس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 مصادر طبية اليوم السبت وفاة مصاب بكورونا في مدينة حرض، على الحدود اليمنية مع السعودية. واشارت المصادر أن المتوفي، احد افراد لواء الفرسان المنتشرة بمديرية حرض المحاذية لجيزان وكان تعرض للعزل في قرية وعلان بذات المديرية.

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