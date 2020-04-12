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عدن - ياسمين التهامي - ثعبان “سام” يقترب من طفلة وشقيقتها بشدة.. شاهد بالفيديو: رد فعل الأم السريع ينقذ الموقف! شاهد الفيديو

وثق مقطع فيديو تدخل أم لإنقاذ طفلتيها بعدما هاجمهما ثعبان سام محاولاً لدغهما.

وحسب صحيفة ” الديلي ميل ” البريطانية، وقع الحادث في الشرفة الأمامية لمنزل الأسرة في جزيرة بوين آيلاند بولاية كوينزلاند في الأسترالية.

جديد اب برس

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ويظهر الفيديو الذي التقطته كاميرات المراقبة الطفلتين وهما تجريان نحو الجدار للاحتماء من حية بنية سامة، وتصرخان.وهنا تندفع الأم خارجة من المنزل، لتفاجأ بالثعبان يجري نحو إحدى الطفلتين.

وحاولت الأم سحب طفلتها، لكن الطفلة المرعوبة تجري نحو الثعبان وتخطو فوقه وهو يتلوى محاولاً لدغها، وهنا تتمكن الأم من سحبها من حقيبة الظهر وتبعدها عن الخطر الزاحف. وبعدها يتوجه الثعبان نحو الطفلة الأخرى التي تحتمي بالجدار، وترفع قدميها عن الأرض، لكن الأم تسارع إلى إنقاذها أيضاً.

ثعبان يقترب من طفلة وشقيقتها بشدة

وفي النهاية تمكنت الأم من إنقاذ طفلتيها، وخرج الأب للمساعدة في مطاردة الثعبان.